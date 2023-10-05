Какие цифровые сервисы наиболее популярны у россиян?

Выбор цифровых сервисов огромен, но только часть из них стали в России по-настоящему популярными. Недавно проведенное исследование позволило выяснить, что жители нашей страны предпочитают пользоваться отечественными сайтами и системами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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