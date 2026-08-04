Григорьев предложил проводить на уроках физкультуры занятия по ЗОЖ

Зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев («Справедливая Россия») считает, что на уроках физкультуры нужно проводить практические занятия по здоровому образу жизни (ЗОЖ).
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