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Григорьев предложил проводить на уроках физкультуры занятия по ЗОЖ

Григорьев предложил проводить на уроках физкультуры занятия по ЗОЖ

Зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев («Справедливая Россия») считает, что на уроках физкультуры нужно проводить практические занятия по здоровому образу жизни (ЗОЖ).

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