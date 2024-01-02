"Париж стал моим домом". Земфира* обратилась к поклонникам и рассказала о новом альбоме

Земфира* обратилась к поклонникам и в честь Нового года опубликовала несколько записей в соцсетях, рассказав о планах.
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