Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 978 подписчиков

Стресс за рулём: как кортизол влияет на здоровье кожи в городской среде

Стресс за рулём: как кортизол влияет на здоровье кожи в городской среде

Наталья Михайлова, врач и косметолог, объясняет, как стрессовые ситуации за рулем, пробки и дорожные конфликты повышают уровень кортизола, что отрицательно сказывается на состоянии кожи, провоцируя воспаления и высыпания в условиях городской среды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх