Стресс за рулём: как кортизол влияет на здоровье кожи в городской среде

Наталья Михайлова, врач и косметолог, объясняет, как стрессовые ситуации за рулем, пробки и дорожные конфликты повышают уровень кортизола, что отрицательно сказывается на состоянии кожи, провоцируя воспаления и высыпания в условиях городской среды.