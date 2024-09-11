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Виктория и Дана Манасир, Елизавета Базыкина, Ксения Шипилова на дне рождения Дианы Манасир

Виктория и Дана Манасир, Елизавета Базыкина, Ксения Шипилова на дне рождения Дианы Манасир

Диана Манасир, которой накануне подарили колье за 15 млн рублей, с размахом отметила 25-летие в московском ресторане Regent.

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