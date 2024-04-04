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Директор ЦСП — о недопуске Садулаева: пусть живут с этим трусливым поступком

Директор ЦСП — о недопуске Садулаева: пусть живут с этим трусливым поступком

Директор Центра спортивной подготовки сборных (ЦСП) России Георгий Брюсов признался, что не ожидал, что Международный олимпийский комитет (МОК) решит не допустить борца Абдулрашида Садулаева на лицензионный турнир.

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