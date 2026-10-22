ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев На V Российском винодельческом форуме в Геленджике свои лучшие напитки представил винзавод "Массандра".
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