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«Сиэтл» подписал защитника Джастина Шульца на 2 года, кэпхит – 3 млн долларов

«Сиэтл» объявил о подписании 2-летнего контракта с экс-защитником «Вашингтона» Джастином Шульцем. Кэпхит 32-летнего канадца – 3 млн долларов.

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