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  • Вениамин
    Два???? вы смеётесь? там его не коснись сплошной минус, если хотите надёжный кроссовер за адекватные деньги, надо бра...Названы два минус...
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Исхаков сделал передачу в дебютном матче в НХЛ

Исхаков сделал передачу в дебютном матче в НХЛ

Форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков набрал первое очко в своём дебютном матче в НХЛ.Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз».

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