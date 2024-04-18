Исхаков сделал передачу в дебютном матче в НХЛ

Форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков набрал первое очко в своём дебютном матче в НХЛ.Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз».
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