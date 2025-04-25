Константин Бондаренко: Готовы ли Зеленский и Путин к тайным переговорам?

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Что скрывает план Трампа по урегулированию войны? Может ли Зеленский сохранить власть без войны? Станет ли Россия союзником США против Китая? И как британские интересы влияют на украинский конфликт? Константин Бондаренко, известный аналитик, ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.

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