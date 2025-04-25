Константин Бондаренко: Готовы ли Зеленский и Путин к тайным переговорам?

Что скрывает план Трампа по урегулированию войны? Может ли Зеленский сохранить власть без войны? Станет ли Россия союзником США против Китая? И как британские интересы влияют на украинский конфликт? Константин Бондаренко, известный аналитик, ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.