Боевик ВСУ: украинская армия может скоро лишиться пяти городов на Донбассе Украинская армия может скоро лишиться пяти городов на Донбассе.
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Боевик ВСУ: украинская армия может скоро лишиться пяти городов на Донбассе Украинская армия может скоро лишиться пяти городов на Донбассе.
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