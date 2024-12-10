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Государственник: Поднебесный отлуп

Государственник: Поднебесный отлуп

2 декабря Соединенные пока Штаты ужесточили санкции против Китая. Вернее, против китайских производителей чипов - а уже сегодня, на следующий же день прилетела нехилая такая ответка:Китай запретит экспорт в США товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвёрдыми материалами, которые могут быть использованы в военных целях, сообщило во вторник Министерство торговли Китая, на следующий день после того, как Вашингтон ужесточил санкции в отношении китайского сектора производства микросхем.

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