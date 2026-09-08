БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Изделие приняли. Почему уголовное дело всё равно появилось?

Изделие приняли. Почему уголовное дело всё равно появилось?

Триста семьдесят пять комплексов беспилотников по трём контрактам Минобороны. Сумма, которую обвинение связывает с предполагаемым хищением, — более трёх миллиардов рублей.

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