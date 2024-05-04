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Закон и Порядок

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Кому война, а кому своя мощна — дело о некачественных бронежилетах

Кому война, а кому своя мощна — дело о некачественных бронежилетах

На фронте специальной военной операции идёт жесткое противостояние. Противник не жалеет боеприпасов, пытаясь выбить наших бойцов с их позиций и огрызаясь огнем во время наших наступлений.

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