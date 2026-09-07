EURACTIV: оборонная промышленность Европы не успевает за темпами конфликта

Европейская оборонная промышленность не успевает за темпами украинского конфликта, пишет EURACTIV. Издание подчёркивает, что запуск оборонных программ в Брюсселе растягивается на срок до десяти лет, а системы вооружения могут устареть ещё до того, как будут улажены все бюрократические формальности.