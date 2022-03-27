В Тверской области автоинспекторы и отряд юных инспекторов движения провели открытый урок «Безопасность — это важно!»

В городе Удомля Тверской области сотрудники ГИБДД вместе с представителями местной автошколы ДОСААФ и агитбригадой «Поколение ЮИД» провели урок безопасности для школьников.
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