Происшествия

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В Тверской области автоинспекторы и отряд юных инспекторов движения провели открытый урок «Безопасность — это важно!»

В городе Удомля Тверской области сотрудники ГИБДД вместе с представителями местной автошколы ДОСААФ и агитбригадой «Поколение ЮИД» провели урок безопасности для школьников.

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