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Удары Украины по РФ становятся заметнее для населения, но не создают угрозы для властей

Удары Украины по РФ становятся заметнее для населения, но не создают угрозы для властей

Удары Украины по территории России делают последствия конфликта все более ощутимыми для российского населения.

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