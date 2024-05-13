"Интересные перемены". Эксперты оценили выдвижение Белоусова на пост министра обороны

Российские и западные наблюдатели увидели в решении Путина "определенный смысл" Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ стало центральной темой для российских и западных СМИ, а также авторов популярных телеграмм-каналов, эта новость оживленно обсуждается с вечера 12 мая, когда президент страны Владимир Путин внес соответствующее предложение в Госдуму.