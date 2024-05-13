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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Интересные перемены". Эксперты оценили выдвижение Белоусова на пост министра обороны

"Интересные перемены". Эксперты оценили выдвижение Белоусова на пост министра обороны

Российские и западные наблюдатели увидели в решении Путина "определенный смысл" Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ стало центральной темой для российских и западных СМИ, а также авторов популярных телеграмм-каналов, эта новость оживленно обсуждается с вечера 12 мая, когда президент страны Владимир Путин внес соответствующее предложение в Госдуму.

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Комментарии
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Андрей Шурканцев
Министра Мэндэвэ (МВД) надо бы сменить в первую очередь, а то развалили всю структуру...! Превратили МВД в Мэндэвэ!
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15 час.
Искандер Маслов
старый вонючий пердун как один который назначал как и тот которого назначили
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15 час.

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