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Царьград

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Появился в базе: блогера Деда Архимеда* объявили в розыск в России

Появился в базе: блогера Деда Архимеда* объявили в розыск в России

Карточка сатирика Дмитрия Пуркина* появилась в базе МВД по уголовной статье.В России объявлен в розыск You-Tube-блогер Дед Архимед*, настоящее имя которого Дмитрий Пуркин*.

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