Лопатина сообщила, что в начале мая россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд

В первой половине мая россиян ждут два периода больших выходных по четыре дня подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марину Лопатину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии