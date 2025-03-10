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Лопатина сообщила, что в начале мая россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд

В первой половине мая россиян ждут два периода больших выходных по четыре дня подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марину Лопатину.

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