В Магаданской области начались коллективные переговоры о внесении изменений в Соглашение на 2021-2024 годы между Магаданским областным объединением профсоюзных организаций, некоммерческой организацией "Региональное объединение работодателей Магаданской области" и Правительством области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии