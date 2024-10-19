В деле обвиняемой в фейках об армии телеведущей могут появиться новые обвиняемые

В деле обвиняемой в фейках об армии телеведущей могут появиться новые обвиняемыеВ уголовном деле бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ, могут появиться новые фигуранты, сообщает ТАСС .