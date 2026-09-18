Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2027 году: каникулы продлятся 11 дней

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым