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Вести Севастополь

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Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2027 году: каникулы продлятся 11 дней

Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2027 году: каникулы продлятся 11 дней

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году.

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