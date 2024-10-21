Симоньян объяснила, почему Россия до сих пор не разбомбила Верховную раду

Причина подобного решения уходит корнями в прошлое Российские войска не наносят удары по Верховной раде Украины в Киеве, поскоьку это "культурное наследие, на которое не поднимается рука нормального человека".
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