Политика как он...
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Политика как она есть

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Названы сферы с минимальным риском сокращения

Названы сферы с минимальным риском сокращения

Самыми стабильными на сегодняшний день остаются сферы услуг, образования и здравоохранения, заявила директор по продукту «КвантИнсайт» ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова.

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