Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Сделка Amazon с производителем пылесосов на $1,4 млрд под угрозой срыва

Сделка Amazon с производителем пылесосов на $1,4 млрд под угрозой срыва

Сделка Amazon с iRobot стоимостью 1,4 млрд долларов получила предупреждение ЕС, сообщает Bloomberg. Власти региона считают, что данная сделка ведет к нарушению конкуренции на рынке, так как слияние с производителем роботов-пылесосов может позволить Amazon усилить свое доминирование на онлайн-площадках.

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