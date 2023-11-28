Сделка Amazon с производителем пылесосов на $1,4 млрд под угрозой срыва

Сделка Amazon с iRobot стоимостью 1,4 млрд долларов получила предупреждение ЕС, сообщает Bloomberg. Власти региона считают, что данная сделка ведет к нарушению конкуренции на рынке, так как слияние с производителем роботов-пылесосов может позволить Amazon усилить свое доминирование на онлайн-площадках.