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Түбән Кама махсус хәрби операция зонасына 25 тонна гуманитар йөк җибәргән

Түбән Кама махсус хәрби операция зонасына 25 тонна гуманитар йөк җибәргән

Түбән Камадан махсус хәрби операция зонасына алгы сызыктагы якташлары өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясен җибәрделәр.

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