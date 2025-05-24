Кто из знаков зодиака отдыхает с королевским размахом и почему это не так уж плохо Елена ГалицкаяВ мире, где каждое утро начинается с мотивационных цитат, а в соцсетях царит культ продуктивности, лень стала чем-то вроде табу.
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