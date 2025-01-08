Пушков: Трамп поддержал Маска в нападках на премьера Британии Стармера

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Избранный глава Белого дома Дональд Трамп поддерживает нападки американского бизнесмена Илона Маска на британского премьера Кира Стармера в вопросе его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в Телфорде.
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