Пушков: Трамп поддержал Маска в нападках на премьера Британии Стармера

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Избранный глава Белого дома Дональд Трамп поддерживает нападки американского бизнесмена Илона Маска на британского премьера Кира Стармера в вопросе его якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в Телфорде.