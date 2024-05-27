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Замороженные ягоды, джемы, варенье и соки резко подорожают в России

Замороженные ягоды, джемы, варенье и соки резко подорожают в России

В России резко подорожают ягоды и вся ягодная продукция: от джемов и варенья до соков и киселей. Причина — падение курса рубля, рост издержек и поздние заморозки, погубившие в некоторых хозяйствах до 90 процентов будущего урожая.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
чё, тоже из-за подорожания какао-бобов?
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17 час.

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