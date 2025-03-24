В Северной Осетии сотрудники УБК МВД по РСО-Алания проводят масштабную работу по профилактике IT-преступлений

На этот раз спикеры посетили не только вузы, но и крупные республиканские учреждения, среди которых - Министерство строительства РСО-Алания, Министерство образования и науки, Жилищно-коммунального хозяйства.
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