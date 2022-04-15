Газета Труд

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Музыка нас не оставит

Музыка нас не оставит

«Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?». Словно отвечая на знаменитый гоголевский вопрос, главный столичный музыкальный дом – Московская консерватория – разворачивает перед слушателями богатую панораму событий будущего сезона.

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