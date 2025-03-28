Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Вопрос, конечно, интересный: Почему это вдруг ледник сорвался и пронесся по ущелью? Гипотезу могу предложить. Так ска...За считанные мину...
  • Евгений Дудко
    бандитский петербург отдыхаетМосгорсуд арестов...
  • Eduard
    Людям надо быть внимательнее,отлавливать такх и избивать на месте.Не надо церемонится!Тайник со взрывча...

Прозвенел "опасный звонок": Россию ждут гигантские очереди. Путин сработал на предупреждение

Прозвенел "опасный звонок": Россию ждут гигантские очереди. Путин сработал на предупреждение

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что мировые фирмы выстраиваются в очередь ради возвращения в РоссиюГлава фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал на своей странице в соцсетях, что доверие мировых компаний к России восстанавливается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮЮ
Юрий Юрченко
А кто сказал, что у нас есть доверие к беглецам ... Им доверие нужно заслуживать и заслуживать. И не факт, что получится...
Ответить
22 час.
наверх