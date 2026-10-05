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Царьград

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Свердловская магистраль перевезла 3 млн пассажиров за сентябрь

Свердловская магистраль перевезла 3 млн пассажиров за сентябрь

В сентябре со станций Свердловской железной дороги отправились 3 млн пассажиров, что на 6,3% превышает прошлогодний показатель за тот же месяц.

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