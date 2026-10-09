Украина выплатит МВФ $169,7 млн по кредиту 2022 года

9 октября Украина перечислит Международному валютному фонду 169,7 миллиона долларов по кредиту 2022 года.
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