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Материнские платы Asus на чипсетах AMD 800 и Intel 800 зажёвывают видеокарты, пожалов...

Материнские платы Asus на чипсетах AMD 800 и Intel 800 зажёвывают видеокарты, пожалов...

Материнские платы Asus на чипсетах AMD 800 и Intel 800 зажёвывают видеокарты, пожаловались авторы обзоровНекоторые обозреватели столкнулись с проблемой со слотами PCIe x16 на новых материнских платах Asus на чипсетах Intel и AMD 800-й серии.

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