Материнские платы Asus на чипсетах AMD 800 и Intel 800 зажёвывают видеокарты, пожалов...

Материнские платы Asus на чипсетах AMD 800 и Intel 800 зажёвывают видеокарты, пожаловались авторы обзоровНекоторые обозреватели столкнулись с проблемой со слотами PCIe x16 на новых материнских платах Asus на чипсетах Intel и AMD 800-й серии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)