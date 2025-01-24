Материнские платы Asus на чипсетах AMD 800 и Intel 800 зажёвывают видеокарты, пожалов...

Материнские платы Asus на чипсетах AMD 800 и Intel 800 зажёвывают видеокарты, пожаловались авторы обзоровНекоторые обозреватели столкнулись с проблемой со слотами PCIe x16 на новых материнских платах Asus на чипсетах Intel и AMD 800-й серии.