10 признаков, что вы с мужчиной, с которым будете счастливы всю жизнь

10 признаков, что вы с мужчиной, с которым будете счастливы всю жизньОн не пытается вас изменитьЕсли мужчина принимает ваши особенности — например, вы не представляете жизни без домашних животных или любите поспать до обеда, и его это не раздражает, хотя ему доставляют удовольствие другие увлечения, — это хороший знак.