Президент Аргентины заявил, что проведет референдум ради реформ

Global Look Press/Sebastian Salguero/dpa Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о готовности провести референдум в случае, если парламент будет голосовать против его экономических реформ в стране, пишет La Nación.
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