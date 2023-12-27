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Президент Аргентины заявил, что проведет референдум ради реформ

Президент Аргентины заявил, что проведет референдум ради реформ

Global Look Press/Sebastian Salguero/dpa Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о готовности провести референдум в случае, если парламент будет голосовать против его экономических реформ в стране, пишет La Nación.

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