Температурный рекорд в Мировом океане напугал учёных

Исследователи заявили, что температура поверхности Мирового океана сейчас составляет 21 градус. Профессор Университета Нового Южного Уэльса Мэтью Ингленд в интервью CNN заявил, что рекорд кажется небольшим, «но это огромное количество энергии».
Исследователи заявили, что температура поверхности Мирового океана сейчас составляет 21 градус. Профессор Университета Нового Южного Уэльса Мэтью Ингленд в интервью CNN заявил, что рекорд кажется небольшим, «но это огромное количество энергии».
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