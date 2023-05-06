Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Температурный рекорд в Мировом океане напугал учёных

Температурный рекорд в Мировом океане напугал учёных

Исследователи заявили, что температура поверхности Мирового океана сейчас составляет 21 градус. Профессор Университета Нового Южного Уэльса Мэтью Ингленд в интервью CNN заявил, что рекорд кажется небольшим, «но это огромное количество энергии».

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