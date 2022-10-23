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Винисиус сделал 2 ассиста в матче за «Реал» в 4-й раз. В 3-й – на «Бернабеу»

Вингер «Реала» Винисиус отдал два результативных паса в матче Ла Лиги с «Севильей» (3:1). Бразилец сделал два ассиста в одной игре в 4-й раз во всех турнирах за время выступлений в мадридском клубе, в третий – на «Сантьяго Бернабеу».

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