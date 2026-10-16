Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с предупреждением о том, что дефицит дизельного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) формирует угрозу ядерной безопасности.
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