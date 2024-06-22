Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сохранение исторической памяти — гарантия суверенитета России, залог ее мирного будущего, и на попытки фальсификации истории победы в Великой Отечественной войне надо отвечать незамедлительно и жестко, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в своей статье для журнала «Национальная оборона».
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