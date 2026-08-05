Армия России освободила Зарницу Запорожской области (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России освободила Зарницу Запорожской области. Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» выбили врага из населённого пункта и расширили плацдарм для дальнейшего продвижения на Запорожье, сообщает Минобороны.
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