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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет сведения о том, что в утренний период указывающие на возникновение внештатного положения дел звуковые сигналы оказались слышны проживающим на территории каждого из регионов державы гражданам.

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