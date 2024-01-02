На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет сведения о том, что в утренний период указывающие на возникновение внештатного положения дел звуковые сигналы оказались слышны проживающим на территории каждого из регионов державы гражданам.
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