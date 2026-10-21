Hilary Swank appeared on "The Drew Barrymore Show" at 28 weeks pregnant and discussed her excitement about expecting her third child at age 52.
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