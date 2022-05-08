В Хабаровском крае в рамках онлайн-проекта «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о судьбе своего деда рассказала сотрудница Госавтоинспекции

В преддверии 9 Мая старший инспектор пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре капитан полиции Инна Дашковская поделилась историей жизни своего деда, прошедшего Великую Отечественную войну: «Мой дед, Дашковский Антон Андреевич, родился в 1909 году в Белоруссии.