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В Хабаровском крае в рамках онлайн-проекта «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о судьбе своего деда рассказала сотрудница Госавтоинспекции

В преддверии 9 Мая старший инспектор пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре капитан полиции Инна Дашковская поделилась историей жизни своего деда, прошедшего Великую Отечественную войну: «Мой дед, Дашковский Антон Андреевич, родился в 1909 году в Белоруссии.

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