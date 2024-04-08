Тысячи граждан Молдовы обратились в Службу скорой помощи

Национальный центр экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе IMSP сообщает, что в период с 1 по 7 апреля бригады скорой медицинской помощи оказали экстренную медицинскую помощь 13 930 гражданам с различными экстренными медицинскими и хирургическими заболеваниями, сообщает Noi.