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В Париже состоялась церемония прощания с братьями-близнецами Богдановыми

В Париже состоялась церемония прощания с братьями-близнецами Богдановыми

Братья Богдановы. Фото globallookpress.com / Federico Pestellini via www.imag Лидия Губина10 января в Париже похоронили братьев-близнецов Богдановых, которые умерли с разницей в 6 дней от коронавируса.

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