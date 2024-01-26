Губернатор Санкт-Петербурга заявил о рекордных показателях по доходам и инвестициям

Санкт-Петербург в 2023 году достиг рекордных показателей по доходам и инвестициям. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на совещании по социально-экономическому развитию агломерации, которое провел президент России Владимир Путин 26 января.
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