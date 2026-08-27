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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Вашингтона» Томпсон – главный претендент на «Везину» по мнению Daily Faceoff. Василевский – 2-й, Сорокин – 3-й, Добеш – 8-й, Шестеркин не попал в топ-10

Daily Faceoff назвал главных претендентов на приз лучшему вратарю следующего регулярного чемпионата НХЛ («Везина Трофи»).

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